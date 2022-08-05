"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Артем Пелевин оценил трафик в Москве в 3 балла, общая длинна заторов составляет 48 километров. Движение в Кутузовском тоннеле затруднено по внешней и внутренней сторонам из-за проведения дорожных работ. По внешней стороне затор составляет 2,5 километра, а по внутренней – 3 километра.

Кроме того, дорожные работы ведутся на 1-м, 14-м, 49-м и 68-м километрах МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.