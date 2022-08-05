"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 5 августа

В пятницу, 5 августа, в Москве ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем прогреется до 31 градуса тепла, а к вечеру опустится до 24 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.