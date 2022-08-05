"Утро": трафик движения в Москве оценили в 3 балла

Трафик движения в Москве оценили в 3 балла. Затруднено движение на севере ТТК, где на Савеловской эстакаде встречаются плотные потоки противоположных направлений.

Кроме того, участки с затруднениями наблюдаются на Волгоградском проспекте, там средняя скорость магистрали составляет 40 километров в час.



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