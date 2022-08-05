"Утро": в ЦОДД рассказали о заторах на дорогах Москвы

Главный специалист ЦОДД Артем Пелевин оценил трафик в столице в 3 балла. Общая длинна заторов составляет 40 километров.

Так, на Липецкой улице в районе дома 14 в левом ряду стоит неисправный автомобиль. Для проезда свободен один ряд, а движение в сторону центра затруднено на 1,5 километра.

Перед Нагорным проездом в сторону центра на Варшавском шоссе столкнулись два автомобиля. Участники ДТП заняли правый ряд, затор растянулся на 2 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.