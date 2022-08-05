"Утро": москвичам рассказали о погоде 5 августа

В пятницу, 5 августа, в Москве ожидается жаркая погода. Днем воздух прогреется до 31 градуса, вечером – до 24 градусов.

Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.