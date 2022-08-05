"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

Специалист ЦОДД Анатолий Прохоров рассказал о ситуации на дорогах столицы. Движение в городе оценивается в 2 балла.

На Каширское шоссе в сторону центра перед Ореховым бульваром в левом ряду произошло столкновение двух автомобилей, движение на участке затруднено на 1 километр.



На улице Подольских Курсантов на пересечении с Проектируемым проездом № 5108 движение затруднено из-за неисправного автомобиля в левом ряду.

На внешней стороне Автозаводского моста из-за неисправного автомобиля в среднем ряду затруднено движение на 1 километр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.