"Утро": дорожную обстановку в столице оценили в 4 балла

Дорожную обстановку в столице оценили в 4 балла.

На Ярославском шоссе затор образовался от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода, там в пробке можно потерять 20 минут.

Кроме того, столько же времени можно потерять и на участке от улицы Паперника до Карачаровской эстакады на Рязанском проспекте в сторону центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.