"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 1 балл

Специалист ЦОДД Анатолий Прохоров оценил трафик в Москве в 1 балл.

Пробка на 1,5 километра образовалась на внешней стороне 28-го километра перед Липецкой улицей. Там в левом ряду столкнулись два транспортных средства.

На Угрешском путепроводе в сторону центра в левом ряду также произошло ДТП с участием двух автомобилей, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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