"Утро": в ЦОДД рассказали о заторах на дорогах Москвы

В настоящее время движение на дорогах Москвы оценивается в 2 балла.

На Рижской эстакаде наблюдаем плотное движение на обеих сторонах ТТК, скорость на участке остается 60 километров в час. На Волгоградском проспекте произошло ДТП в левом ряду перед Третьим транспортном кольцом, в результате образовался 2-х-километровый затор, начинающийся у станции "Текстильщики".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.