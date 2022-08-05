"Утро": до 31 градуса ожидается в Москве 5 августа

В пятницу, 5 августа, в Москве ожидается до 31 градуса тепла. К вечеру температура опустится до 24 градусов.

В городе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в городе составит 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.