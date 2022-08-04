"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах

В настоящее время трафик на столичных дорогах оценивается в четыре балла. Об этом рассказал главный специалист ЦОДД Денис Исаев.

Он сообщил, что затор на 11 километров растянулся на 14-м километре внутренней стороны МКАД из-за дорожных работ. Автомобилистам придется постоять в сторону центра в районе 2-й Институтской улицы на Рязанском проспекте. Там затор растянулся на 5 километров из-за столкновения автобуса и легковой машины. ДТП и ремонтные работы затрудняют движение и на Нижегородской эстакаде на внешней стороне ТТК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

