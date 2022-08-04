"Утро": до 30 градусов ожидается в Москве 4 августа

В четверг, 4 августа, в Москве ожидается до 30 градусов. К вечеру температура опустится до 24 градусов.

В столице прогнозируется переменная облачность. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в городе установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

