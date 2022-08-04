"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла

В ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. Сформировалось плотное движение на Рижской эстакаде в обоих направлениях Третьего транспортного кольца, из-за чего скопились машины на проспекте Мира в сторону центра.



На шоссе Энтузиастов произошло ДТП у одноименной станции, в результате поток машин стал ехать медленнее, начиная от Новогиреевской улицы, в направлении центра. Скорость потока там – не выше 18 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.