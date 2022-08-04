"Утро": в ЦОДД рассказали о заторах на дорогах Москвы

В настоящее время движение на дорогах Москвы оценивается в четыре балла, сообщил главный специалист ЦОДД Денис Исаев.

По его словам, затор растянулся на пять километров в районе 36-го километра МКАД из-за ДТП. Дорожные работы осложняют движение на 68-м километре внешней стороны МКАД. Там затор составляет восемь километров. Движение в обоих направлениях затрудненно на 2,5 километра в районе "Москва Сити" на ТТК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

