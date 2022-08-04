"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

В ЦОДД оценили трафик на дорогах Москвы в четыре балла.

Движение затрудненно на 36-м километре внутренней стороны МКАД из-за ДТП в левом ряду. Автомобилистам придется постоять от Фруктового парка.

Поток уплотнился и на внешней стороне МКАД, начиная от Битцевского парка. Средняя скорость на Рязанском проспекте в сторону центра не превышает 20 километров в час. Автомобилистам около 30 минут придется добираться до Карачаровской эстакады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

