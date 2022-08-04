"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 4 августа

В четверг, 4 августа, в Москве ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет на отметке 30 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до 24 градусов.

В столице ожидается ветер скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

