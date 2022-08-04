"Утро": дорожную обстановку в столице оценили в 3 балла

Дорожную обстановку в столице оценили в 3 балла. На ТТК, на внешней стороне, сразу после Новорижской эстакады зафиксировано столкновение легкового автомобиля и мотоцикла в среднем ряду. Длина затора – один километр.

На 49-м километре МКАД во второй полосе движения остановился неисправный грузовик. Длина затора – два километра. Общая длина заторов – 51 километр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.