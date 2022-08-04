"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла. Водители потратят полчаса на Ярославском шоссе от МКАД до Северянинского путепровода – там плотный поток в сторону центра со скоростью менее 20 километров в час.

Также есть затруднения на шоссе Энтузиастов от Главной аллеи в направлении центра, скорость машин там снизилась до 5 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.