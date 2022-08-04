"Утро": трафик движения в Москве оценили в 3 балла

Трафик движения в Москве оценили в 3 балла. Зафиксировано скопление транспорта из-за проведения дорожных работ на проезжей части в столице.

По Ярославскому шоссе в сторону центра есть затруднение в пять километров. Потолкаться придется от Московской кольцевой до Северянинского путепровода. Общая длина заторов – 95 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.