"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценил столичный трафик в 1 балл. Однако есть плотное движение в обоих направлениях Третьего транспортного кольца, скорость машин не превысила 20 километров в час.

Много машин образовалось на въезде в город на Волгоградском проспекте, впереди – небольшой затор в районе станции метро "Кузьминки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.