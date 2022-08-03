"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Трафик на столичных дорогах оценивается в четыре балла, а общая длина заторов составляет 51 километр. Об этом рассказал главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров.

Так, движение в сторону центра затруднено на четыре километра на Новорижском шоссе из-за ДТП. Затор на 1,5 километра растянулся на внешней стороне 56-го километра МКАД. Автомобилисты столкнутся с трудностями и на Нижегородской эстакаде, где затор начинается от шоссе Энтузиастов.

Движение затрудненно и на Лужнецкой эстакаде, начиная от Андреевского моста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

