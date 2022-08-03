"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 3 августа

Атмосферное давление в Москве установилось в среду, 3 августа, на отметке 748 миллиметров ртутного столба, сообщили синоптики. Относительная влажность воздуха составит 60%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 28 градусов. Вечером температура составит 24 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.