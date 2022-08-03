"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

В ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Затруднено движение на севере Третьего транспортного кольца. На Савеловской эстакаде встретились плотные потоки противоположных направлений.

На Рязанском проспекте улучшилась дорожная обстановка. Средняя скорость на магистрали – 30 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.