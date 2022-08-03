"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 3 августа

В среду, 3 августа, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 60%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 28 градусов. Вечером температура составит 24 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.