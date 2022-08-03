"Утро": специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. Средняя скорость на Варшавском шоссе в направлении центра от Россошанской улицы – 22 километра в час. До центра города – 40 минут.

На Волгоградском проспекте скопились машины от Жигулевской до Люблинской улицы, а ближе к Третьему транспортному кольцу образовался затор на съезде с проспекта из-за пробки на внешней стороне кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.