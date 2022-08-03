"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла. Плотный поток, начиная от МКАД, двигался до Северянинского путепровода со скоростью 15 километров в час.

На шоссе Энтузиастов в сторону центра от улицы Плеханова скорость потока упала до 5 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.