"Утро": водителям рассказали о ситуации на дорогах Москвы

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко рассказал, что трафик на столичных дорогах оценивается в четыре балла, а общая длина заторов составляет 60 километров.

Мотоцикл и два автомобиля столкнулись на Звенигородской эстакаде в направлении центра. Из-за ДТП оказались заняты вторая, третья и частично четвертая полосы. Длина затора составляет три километра. Водителей призвали к внимательности при движении по 32 километру МКАД, где на обеих сторонах ведутся дорожные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

