"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в четыре балла.

Около 20 минут можно потерять в шестикилометровом заторе на внутренней стороне на востоке МКАД. Движение затруднено от Косинской эстакады до улицы Верхние Поля. Плотный поток машин образовался от улицы Хлобыстова до Карачаровской эстакады на Рязанском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

