"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 2 августа

Во вторник, 2 августа, в Москве ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет 28 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до 23 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

