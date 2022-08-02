"Утро": в ЦОДД рассказали о нестандартных затруднениях на дорогах Москвы

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко рассказал, что движение в Москве оценивается в три балла. При этом он отметил, что в городе есть нестандартные затруднения.

Затор на 1 километр образовался на Нижегородской улице по направлению в центр из-за неисправного грузовика. Из-за ремонтных работ движение затруднено на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе. Затор на участке достиг 7 километров. Затруднения возникнут и на 14-м километре МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

