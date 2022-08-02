"Утро": столичным водителям рассказали о ситуации на дорогах города

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в четыре балла.

Плотное движение наблюдается на Савеловской эстакаде в обоих направлениях ТТК. Около 20 минут водителям придется простоят в заторе на шоссе Энтузиастов от Главной аллеи до Авиамоторной улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

