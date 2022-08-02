"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах

Движение на дорогах Москвы оценивается в четыре балла, а общая длина заторов составляет 90 километров. Об этом заявил главный специалист ЦОДД Денис Исаев.

Затор растянулся на 1,5 километра на Волгоградском проспекте в сторону области из-за ДТП с участием грузового автомобиля. Кроме того, движение затруднено на 2,7 километра на улице Нижней Масловке на ТТК. Затор на 1,5 километра также образовался на СВХ в районе метро "Выхино" из-за ДТП в правом ряду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

