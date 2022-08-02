"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 3 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в три балла.

Движение затрудненно на внутренней стороне южной части МКАД. В частности, от Липецкой улицы до Варшавского шоссе поток двигается со скоростью менее 20 километров в час. Затор в направлении центра образовался на Волгоградском проспекте. Он начинается от Волжского бульвара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

