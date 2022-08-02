"Утро": до 28 градусов ожидается в Москве 2 августа

Во вторник, 2 августа, в Москве ожидается до 28 градусов. Вечером же столбики термометров опустятся до 23 градусов.

В городе ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

