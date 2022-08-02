"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах

ЦОДД оценил трафик на столичных дорогах в один балл. Так, средняя скорость на Рязанском проспекте в сторону центра составляет 30 километров в час.

На Люблинской улице наблюдаются участки с плотным движением в сторону центра. Много машин скопилось от Совхозной улицы до улицы Судакова. Скорость на участке упала до 25 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

