"Утро": москвичам рассказали о погоде 2 августа

Во вторник, 2 августа, в Москве ожидается до 28 градусов. В городе будет переменная облачность. К вечеру столбики термометров опустятся до 23 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

