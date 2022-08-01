"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на дорогах столицы

Движение в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов составляет 36 километров.

На Варшавском шоссе по направлению в область перед станцией "Варшавская" столкнулись легковушка и "Газель", в связи с чем перекрыта средняя полоса. Затор на участке продолжает расти.

На Ленинском проспекте в сторону центра перед съездом на улице Стасовой произошло ДТП с двумя автомобилями, занят левый ряд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.