"Утро": в Москве 1 августа ожидается теплая погода без осадков

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в понедельник, 1 августа. Днем воздух прогреется до 26 градусов, а вечером температура составит 22. Порывы ветра будут достигать 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.