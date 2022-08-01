"Утро": сотрудник ЦОДД оценила движение в столице в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Яна Марочинская рассказала, что трафик в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов в городе составляет 63 километра.

На внешней стороне МКАД в районе 72 километра движение затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями в двух средних полосах.

На Алтуфьевском шоссе в сторону центра после станции "Алтуфьево" в средней и левой полосах произошло столкновение двух автомобилей, из-за чего движение затруднено на 2 километра. Подробности в эфире телеканала Москва 24.