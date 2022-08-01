"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 1 августа

Переменная облачность ожидается в столице в понедельник, 1 августа. Днем температура составит 26 градусов, а вечером – 22 градуса. Порывы ветра будут достигать 2–7 метров в секунду.

Прогнозируемое атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. Влажность средняя – 60%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.