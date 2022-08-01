"Утро": специалист ЦОДД рассказала о ситуации на дорогах столицы

Специалист ЦОДД Анна Ушакова рассказала о ситуации на дорогах столицы. Движение в городе оценивается в 3 балла, длина заторов составляет 71 километр.

На Ленинградском шоссе в сторону центра перед пересечением с улицей Беломорской произошло ДТП двух легковых автомобилей, в результате движение затруднено на 2 километра. Движение в ближайшее время будет восстановлено.

На улице Профсоюзной в сторону центра, в районе станции "Профсоюзная", в среднем ряду стоит неисправный автомобиль, там движение затруднено на 1 километр.

На Северо-Восточной хорде в районе станции метро "Выхино" произошло ДТП в правом ряду, движение затруднено на 1,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.