"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на дорогах столицы

Движение в городе оценивается в 3 балла.

Заторы наблюдаются на 32-м километре на внутренней стороне МКАД, начиная от Липецкой улицы, в связи с проведением дорожных работ в среднем ряду. Скорость потока на этом участке снизилась до 20 километров в час.

На Каширском шоссе есть участки с затруднениями в направлении центра, средняя скорость на магистрали составляет 30 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



