"Утро": до 26 градусов тепла ожидается в столице 1 августа

В понедельник, 1 августа, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем составит 26 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.