"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

ЦОДД оценивает загруженность столичных дорог в 2 балла, длина заторов составляет 29 километров. Заторы образовались на Ярославском и шоссе Энтузиастов.

Из-за проведения дорожных работ в левой полосе движение затруднен на 68-м километре МКАД, а также на внешней стороне ТТК, перед шоссе Энтузиастов.

На Варшавском шоссе перед улицей Нагатинской произошло столкновение двух автомобилей в среднем ряду, движение в сторону центра затруднено на 2 километра.

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