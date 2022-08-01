"Утро": специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 2 балла

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 2 балла. На Нижней Масловке в обоих направлениях ТТК плотное движение. Максимальная допустимая скорость на данном участке сохраняется на уровне 60 километров в час.



Затор фиксируется и на въезде в город на Рязанском проспекте. Он начинается от МКАД и тянется до Луховицкой улицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.