"Утро": москвичей в понедельник, 1 августа, ждет теплая погода

В понедельник, 1 августа, в Москве ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла, в вечернее время температура опустится до 22 градусов.

Порывы ветра будут достигать 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 749 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.