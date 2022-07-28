"Утро": трафик в столице оценили в 1 балл

Столичный трафик к этому часу составил 1 балл. Однако затруднения наблюдаются на съезде с Волгоградского проспекта на Третье транспортное кольцо, на внешней стороне водителям придется сбросить скорость из-за работ по замене асфальтового покрытия, дорожными ограждениями занят правый ряд.

На внутренней стороне МКАД, на 107-ом километре кольца, участники ДТП заняли правый и средний ряды, движение затруднено на участке от Щелковского шоссе до улицы Сталеваров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.