"Утро": в ЦОДД оценили утреннее движение на дорогах Москвы в 4 балла

В ЦОДД оценили утреннее движение на дорогах Москвы в 4 балла. Движение затруднено в местах проведения дорожных работ, но есть пару мест, где осложнили движение неисправные автомобили.

Первое место – Ярославское шоссе в сторону центра. Неисправный грузовой автомобиль занимает одну полосу из четырех. Движение затруднено на 1,5 километра.

Второе место – МКАД, 19-й километр. На внешней стороне МКАД, сразу после Бесединского моста, неисправный автомобиль погрузили на эвакуатор и переместили. Но затруднение движения в два километра сохранилось.



Общая длина заторов – 95 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.