"Утро": в ЦОДД оценили столичное движение на дорогах в 3 балла

В ЦОДД оценили столичное движение на дорогах в 3 балла. На внешней стороне МКАД на севере от Дмитровского до Ленинградского шоссе сформировалось плотное движение из-за дорожных работ, которые ведутся в среднем ряду. Для движения свободны три полосы.

На Волоколамском шоссе при движении в сторону центра в районе Тушинского тоннеля сформировался двухкилометровый затор – в бордовом цвете участок на карте города от станции метро "Тушинская" до улицы Габричевского. Путь до ТТК займет больше 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.