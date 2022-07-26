"Утро": специалисты ЦОДД оценили движение на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили движение на столичных дорогах в 3 балла. На внутренней стороне МКАД есть затруднения на участке от Рязанского проспекта до улицы Верхние Поля. Двигаться с разрешенной скоростью помешали дорожно-ремонтные работы. Водителям придется потратить 30 минут, чтобы преодолеть этот участок.

На Волгоградском проспекте при движении в сторону центра от улицы Академика Скрябина до Третьего транспортного кольца придется добираться около 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.